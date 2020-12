Ibovespa cai 1,8% e dólar sobe com temores sobre mutação de vírus Moeda americana chegou a disparar ao longo do dia, mas recuou à tarde e acabou fechando em R$ 5,12 - alta de 0,8% Ibovespa cai 1,8% e dólar sobe com temores sobre mutação de vírus

Dólar registrou alta nesta segunda-feira Nicky Loh/Reuters

O Ibovespa caiu 1,8% nesta segunda-feira (21), dia marcado pela divulgação de notícias sobre uma mutação do novo coronavírus encontrada em diferentes países e que avança especialmente no Reino Unido. A queda maior se deu já no final do pregão, levando o índice a 115.822 pontos.

O receio em relação a um aprofundamento da crise econômica mundial também se refletiu no dólar. A moeda americana fechou em alta de 0,80%, cotada a R$ 5,1223.

O valor foi menor do que o registrado ao longo do dia. Pela manhã, a moeda chegou a valer R$ 5,22, mas a subida foi amenizada ao longo do dia.