Ibovespa fecha em baixa após Copom e Fed e volta aos 127 mil pontos Com sinalização de maior aperto monetário no Brasil e nos Estados Unidos esticando uma correção após as ações domésticas

O giro financeiro da sessão somava 32,2 bilhões de reais Divulgação

O principal índice da bolsa paulista fechou no vermelho nesta quinta-feira (17), com sinalização de maior aperto monetário no Brasil e nos Estados Unidos esticando uma correção após as ações domésticas terem flertado com máximas históricas recentes.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa caiu 1,06%, aos 127.892,40 pontos, na terceira baixa seguida. O giro financeiro da sessão somava 32,2 bilhões de reais.

Gigantes brasileiras de commodities, como Vale e Petrobras, foram ladeira abaixo, puxando consigo os respectivos setores de siderurgia e a cadeia petroquímica.

Eletrobras adicionou pressão ao índice, com as ações caindo enquanto o governo federal fazia ajustes na medida provisória da privatização da elétrica para tentar aprová-la no Senado.

