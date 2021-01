Ibovespa inicia 2020 em alta com otimismo por vacinas contra covid No primeiro pregão do ano, índice orbitava aos 120 mil pontos, na esteira do clima dos pregões no exterior e início de imunização

A- A+

Bolsa de São Paulo abre o ano em alta positiva Paulo Whitaker/ Reuters - 07.01.2016

A bolsa paulista abriu o ano com viés positivo, com o Ibovespa, principal índice acionário do mercado nacional, orbitava aos 120 mil pontos, na esteira do clima dos pregões no exterior e com expectativas de que a vacinação contra a Covid-19 no mundo referente a recuperação da economia global.

Leia mais: Os maiores erros cometidos por iniciantes na Bolsa de Valores

Às 10:09, o Ibovespa subia 0,34%, a 119.418,7 pontos.

"O primeiro pregão do ano começa pautado por um maior apetite ao risco, antecipando um quadro de retomada das principais economias em um contexto de estímulos fiscais e monetários sem precedentes e o avanço gradual do processo de vacinação", observou a equipe da SulAmérica Investimentos.

No último pregão de 2020, o Ibovespa chegou a ultrapassar pela primeira vez os 120 mil pontos, no melhor momento e assegurou um desempenho positivo em 2020, mas fechou a quarta-feira com recuo de 0,33%, 119.017,24 pontos.

No mercado doméstico, a SulAmérica avalia que o Ibovespa deve continuar buscando se firmar acima dos 120 mil pontos, favorecido pelo ambiente externo mais otimista, a volta dos estrangeiros e sinais de recuperação econômica doméstica, conforme email a clientes.

Copyright © Thomson Reuters.