Ibovespa oscila na abertura, com Klabin entre maiores altas Índice subia 0,08%, a 119.572,01 pontos, na abertura do mercado. Empresa de papéis dobra lucro do quarto trimestre

A bolsa paulista não tinha um viés claro na abertura desta quarta-feira (10) Paulo Whitaker/ Reuters - 07.01.2016

A bolsa paulista não mostrava um viés claro logo após a abertura do pregão nesta quarta-feira (10), enquanto Klabin figurava entre as maiores altas do Ibovespa, após mais do que dobrar o lucro do quarto trimestre, para R$ 1,3 bilhão.

Às 10:18, o Ibovespa subia 0,08%, a 119.572,01 pontos.

