Ibovespa oscila pouco na abertura após semana positiva

Bolsa paulista abre sem uma tendência clara nesta segunda-feira (08) Amanda Perobelli/Reuters - 08/02/2021

A bolsa paulista abriu sem uma tendência clara nesta segunda-feira (08), após o Ibovespa, principal índice acionário do mercado nacional subir 4,5% na última semana, com a temporada de balanços trimestrais ganhando fôlego nos próximos dias. Assim como devem ser monitoradas as movimentações em Brasília.

Às 10:06, o Ibovespa subia 0,01%, a 120.252,23 pontos.

