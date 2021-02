Ibovespa tem estabilidade nos primeiros negócios desta terça (9) Índice subia 0,05%, a 119.752,53 pontos, na abertura do mercado. Temporada de balanços volta as atenções para o BTG Pactual

Ibovespa opera perto da estabilidade nesta terça-feira (09) CAMILA OLIVEIRA/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/02/2021

A bolsa paulista mostrava o Ibovespa perto da estabilidade nos primeiros negócios desta terça-feira (09), em meio a um viés relativamente negativo nos mercados do exterior, enquanto a temporada de balanços no Brasil volta as atenções para os números do BTG Pactual.

Às 10:07, o Ibovespa subia 0,05%, a 119.752,53 pontos.

