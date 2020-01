ICMBio proíbe que servidores usem bermuda, minissaia e decote A determinação é do presidente do Instituto, Homero de Giorge Cerqueira, e está formalizada em portaria publicada no Diário Oficial desta segunda ICMBio proíbe que servidores usem bermuda, minissaia, decote e chinelo

ICMBio proíbe decote e minissaia Pixabay

Os servidores que atuam na sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que não se utilizarem do uniforme do órgão não podem usar calças jeans rasgadas, shorts, bermudas, roupas com transparências, miniblusas, microssaias, roupas decotadas, trajes de ginástica, calças de moletom e chinelos.

A determinação é do presidente do Instituto, Homero de Giorge Cerqueira, e está formalizada em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (30). A portaria assinada por Cerqueira estende a proibição também aos prestadores de serviço, estagiários, consultores e bolsistas que trabalham na sede do ICMbio.

