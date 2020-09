IEJA debate regulamentação de vacinas contra a covid nesta quarta Com presença de presidente do STJ, encontro virtual discute ainda rastreabilidade de remédios e o princípio da precaução na área de saúde

Seminário online do IEJA discute o futuro das vacinas contra a covid-19 Reprodução

O IEJA (Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados) promove, nesta quarta-feira (30), um seminário para discutir a rastreabilidade de medicamentos, a regulamentação das vacinas da covid-19, o princípio da precaução na área de saúde, entre outros temas.

O encontro, que começa às 10h, será virtual e poderá ser acompanhado ao vivo no R7. Basta clicar nesse link.

Os convidados são o presidente do STJ (Supremo Tribunal de Justiça), ministro Humberto Martins; o vice-procurador geral da República, Humberto Jacques; o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO); o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR); e Coordenador de vacinas do Ministério da Saúde e o professor titular da Escola Politécnica da USP, Eduardo Mario Dias.

A mediação ficará a cargo de Fabiane Oliveira, presidente do IEJA e ex-secretária geral do STF, e Carlos Eduardo Frazão, diretor de assuntos jurídicos da presidência do Senado, diretor institucional do IEJA e ex-secretário geral do TSE.