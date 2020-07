IEJA promove live para debater a extensão da desoneração da folha

Transmissão da live começa às 17h30 Reprodução

O IEJA (Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados) promove, nesta segunda-feira (13) uma live para discutir propostas de prorrogação da desoneração da folha de pagamento para vários setores da economia, entre eles empresas de tecnologia da informação, ônibus, trem, metrô e construção civil.

O encontro virtual, que começa às 17h30, terá as participações do relator da MP (Medida Provisória) que autoriza reduzir jornada de trabalho e salário na pandemia, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP); do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE); e do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco.

Também participam da live o desembargador federal do TRF4, Leandro Paulsen; o juiz federal Fernando Mendes; e o conselheiro do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) Wesley Rocha. As mediadoras serão a presidente do IEJA, Fabiane Oliveira, e sócia no Mattos Filho Advogados Ariane Guimarães.

Assista ao vivo à live abaixo: