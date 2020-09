Marcos Rogério Lopes, do R7

Impasse no retorno de agências do INSS prejudica beneficiários do país Reabertura estava marcada para hoje, mas São Paulo ficou sem os serviços por decisão da Justiça, e peritos de todos os estados se recusaram a voltar

O retorno do atendimento presencial nos postos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), marcado para esta segunda-feira (14), promete ainda ter vários capítulos, para desespero de quem precisa de algum dos serviços.

As agências de São Paulo, por exemplo, não reabriram por decisão judicial, e os peritos de todo o país, essenciais em um dos serviços oferecidos pelo órgão, recusam-se a voltar.

Depois de quase seis meses fechadas por causa da pandemia de coronavírus, parte das agências foi liberada para abrir após várias idas e vindas do instituto, que temia riscos de contágio nos postos.

Em São Paulo, a Justiça Federal proibiu a reabertura, aceitando questionamento do Sindicato dos Trabalhadores da Previdência Social.

De acordo com a decisão, as agências precisam ser melhor avaliadas para ter a permissão de funcionamento. A Justiça também pede um plano detalhado sobre a reabertura e a testagem de todos os funcionários do postos contra a covid-19.

O INSS paulista disse que vai recorrer da decisão.

Para aumentar a incerteza, os médicos peritos decidiram que não vão trabalhar enquanto o INSS não comprovar que os consultórios das agências estão preparados para receber o público

A ANMP (Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais) fez uma vistoria nas agências de atenção primária à saúde e aprovou apenas 12 das mais de 800 espalhadas pelo Brasil.

"Todas as outras agências, representando mais de 1.500 consultórios de pericia médica, apresentaram pelo menos uma grave inconsistência que impede o retorno da categoria a partir dessa segunda-feira", explicou a associação.

Por não ter profissionais, o INSS suspendeu todas as perícias agendadas. Sem, claro, aviso prévio.

Enquanto isso, alguns beneficiários buscam atendimento e dão com a cara na porta de postos fechados.

Serviços na primeira etapa

Na primeira etapa de reabertura, cerca de 500 das 1,6 mil agências deveriam reabrir. O INSS prometeu oferecer presencialmente os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência justificação administrativa ou judicial e reabilitação profissional.

Para ser atendido, é necessário fazer antes agendamento, por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Outros pedidos, como aposentadoria, pensão etc, podem ser feitos online.

O horário de funcionamento será das 7h às 13h. Em média, o atendimento nos postos do INSS antes do fechamento ocorrido com a pandemia era de 2,5 milhões de pessoas por mês.