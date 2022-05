Incêndio atinge dois andares do Hospital São Benedito, em Cuiabá Segundo a Prefeitura, todos os pacientes que estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram retirados com vida

Bombeiros trabalham para controlar o fogo no Hospital Municipal São Benedito Reprodução

Um incêndio foi registrado no início da noite deste domingo (15) no Hospital Municipal São Benedito - HMSB, no bairro Santa Helena, em Cuiabá (MT). De acordo com informações iniciais, pacientes do primeiro e segundo andar estão sendo transferidos para unidades da rede municipal.

As informações dão conta de que o fogo começou no segundo andar da unidade de saúde, inclusive, há imagens que mostram o fogo saindo por uma janela. Prefeitura de Cuiabá confirmou o incidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local.

Segundo a Prefeitura, todos os pacientes que estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram retirados do local.

Em um comunicado divulgado em sua página oficial no Instagram, o prefeito Emanuel Pinheiro afirmou que determinou uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Saúde e da Empresa Cuiabana de Saúde para garantir a integridade dos pacientes e dos trabalhadores.

Afirmou ainda que determinou a criação de uma nova ala, no antigo Pronto-Socorro, no bairro Bandeirantes, destinado aos pacientes que estavam internados no São Benedito.