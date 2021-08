Incêndio destrói área do Parque Estadual do Juquery, em SP As chamas na reserva são combatidas por uma força-tarefa de aproximadamente 80 pessoas, entre bombeiros e brigadistas

O parque possui 2 mil hectares de área e 50% dele foi queimado Divulgação

Um grande incêndio atingiu neste domingo (22) o Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha (SP). Por conta do calor e do tempo seco, as chamas rapidamente se alastraram, ganhando altura. As brigadas do Corpo de Bombeiros de toda a região foram acionadas para conter as chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 9h. As chamas na reserva estão sendo combatidas por uma força-tarefa de aproximadamente 80 pessoas, entre bombeiros e brigadistas.

O Parque Estadual do Juquery possui quase 2 mil hectares de área, com vegetação de cerrado. A prefeitura da cidade por meio das redes socias informou que 50% do parque já foi queimado.

Moradores de diversas regiões de São Paulo relataram em suas redes sociais uma "chuva de fuligem" invadindo casas nesta tarde. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, os resíduos de queimada do incêndio no parque estadual estão sendo transportados pelo vento para a capital paulista.