Incêndio destrói casas na Brasilândia, Zona Norte de SP

Incêndio na Rua Dourada, na Brasilândia Reprodução/Record TV

Um incêndio atingiu uma comunidade na Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (20). O fogo consome barracos na Rua Dourada.

De acordo com a comunicação social do Corpo de Bombeiros, dez viaturas foram enviadas ao local. Os bombeiros usaram mangueiras para tentar conter o fogo, enquanto moradores tentavam salvar móveis e objetos e ajudar no combate com baldes.

De acordo com o capitão Palumbo, porta-voz dos bombeiros, "em princípio era um ferro-velho". O local seria rico em materiais combustíveis, papel e madeira, principalmente. Segundo Palumbo, o fato de não ter chovido nos últimos dias favoreceu a propagação do fogo.

O fogo começou por volta das 12h30 e foi contido às 14h. Não houve registro de feridos.

