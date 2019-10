Incêndio que atinge Chapada Diamantina está sob controle De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da Bahia, situação agora passa a ser monitorada pelas equipes que combatem as chamas

Em Rio de Contas, situação já está sob controle e sendo monitorada Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

O CBMBA (Corpo de Bombeiros Militar da Bahia) informou, nesta terça-feira (22), que os incêndios florestais que atingem a região da Chapada Diamantina já estão sendo controlados e passaram a ser monitorados pelas equipe que combatem as chamas.

O incêndio teve início no último sábado (19) e tomou grandes proporções, atingindo o território das cidades de Livramento de Nossa Senhora, Rio de Contas, além de uma região limítrofe entre os municípios de Lençóis, Palmeiras e Iraquara.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria do Corpo de Bombeiros, a área de proteção ambiental Marimbus-Iraquara, que conta com a atuação de novem bombeiros militares florestais, já teve o incêndio que atingia a Serra da Cravada controlado, e foi iniciada a fase de monitoramento.

Devido a densa vegetação, que dificulta o acesso as regiões afetadas, os bombeiros afirmaram que foram usadas aeronaves para debelar o fogo. Em terra, as equipes trabalhavam com foices, facões e enxadas para conter as chamas.

