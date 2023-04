Indígenas esperam reunir 7 mil pessoas acampadas em Brasília até sexta-feira

A- A+

A 19ª edição do Acampamento Terra Livre, que ocorre na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, entre esta segunda-feira (24) e a próxima sexta (28), deve reunir até 7 mil pessoas. São cerca de 200 povos indígenas reunidos atrás do Teatro Nacional, na área central da capital do país.

A manifestação é organizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). A edição deste ano pede demarcação de terras indígenas, fim das violências contra os povos originários e mais rigor no enfrentamento às mudanças climáticas.

"Começamos a chegar no sábado (22). O acampamento se encerra na sexta-feira (28), mas vamos terminar de desmontar no domingo", explica Sidnei Kanela, que faz parte da organização.

"A expectativa é de entre 6 mil e 7 mil acampados. Hoje chegamos a 200 povos reunidos aqui. Pedimos demarcação, educação e saúde", completa Kanela. Há, atualmente, cerca de 305 povos indígenas no Brasil.

Nesta segunda (24), os indígenas marcharam rumo ao Congresso Nacional para uma sessão solene em homenagem ao acampamento, na Câmara dos Deputados.

A programação do Terra Livre inclui atrações culturais, debates, palestras, plenárias, marchas e lançamentos de livros. As lideranças do movimento devem se encontrar com a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A estrutura do acampamento reúne barracas e tendas, além de banheiros químicos, cozinha e espaços para os eventos programados. Os povos que estão no local também expõem e vendem artesanato e outros produtos indígenas.













Ana Isabel Mansur/R7 - 24.4.2023

Há viaturas em torno do acampamento, que acompanham os movimentos dos acampados.

Procurado pelo R7, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que o trânsito foi afetado. "A interdição ocorreu nas vias S1 e N1 da Esplanada dos Ministérios em razão da manifestação dos povos indígenas do Acampamento Terra Livre, que deslocaram em marcha para a região. O controle de tráfego foi realizado pela PMDF, restando ao Detran o apoio e eventual controle de tráfego nas rotas alternativas, vias dos anexos dos Ministérios, vias S1 e N2. As vias permanecem fechadas", descreveu, em nota, o Detran. O órgão não confirmou até quando os locais seguem sem fluxo.