"Indignação e revolta”, diz Damares sobre homem morto por surra no RS João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, morreu após ser agredido por dois funcionários do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, no dia 19

A ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, afirmou nesta sexta-feira (20) que as imagens que mostram dois seguranças do supermercado Carrefour espancando um homem negro em Porto Alegre (RS) causam “indignação e revolta”.

“A vida de mais um brasileiro foi brutalmente ceifada no estacionamento de um supermercado, no Rio Grande do Sul. As imagens são chocantes e nos causaram indignação e revolta”, afirmou Damares. “Chega de violência, chega de tanta barbárie.”

João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi espancado e morto por dois homens brancos em uma unidade do Carrefour, no bairro Passo d’Areia, na noite desta quinta-feira (19). Informações preliminares apontam que os agressores foram um segurança e um PM temporário.

A Polícia de Porto Alegre investiga o crime e já pediu a prisão do segurança envolvido no episódio. O crime ocorreu poucas horas antes desta sexta-feira (20), data em que se comemora o Dia da Consciência Negra.

Damares se solidarizou com a família da vítima e disse que o ministério está à disposição para prestar toda assistência necessária. “Sintam-se abraçados por nós”.

Em nota, o Grupo Carrefour considerou a morte "brutal" e disse que "adotará as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos". Afirmou também que vai romper o contrato com a empresa responsável pelos seguranças e que o funcionário que estava no comando da loja durante o crime "será desligado". O grupo disse ainda que a loja será fechada em respeito à vítima e que dará o "suporte necessário" à família da vítima.