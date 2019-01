Índios protestam contra ida da Funai para Ministério da Agricultura Manifestantes se reuniram em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e pediram que ações sejam tomadas para reverter decisão do governo federal Funai

Índios protestam contra decisão do governo federal MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO - 06.12.2018

Um grupo de índios da etnia guarani fez um protesto nesta sexta-feira (18), em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, contra a transferência da Funai (Fundação Nacional do Índio) para o Ministério da Agricultura. Líderes dos indígenas protocolaram uma ação no MPF (Ministério Público Federal), em Caraguatatuba, no litoral norte paulista, pedindo que sejam tomadas medidas para reverter a decisão do governo federal.

O protesto reuniu representantes de 21 aldeias de São Paulo e do Rio de Janeiro. O grupo se reuniu na Aldeia Boa Vista, no bairro Prumirim. Os manifestantes caminharam pelas ruas da cidade e finalizaram o protesto numa praça de eventos, próxima da orla. De acordo com o cacique Danilo Benites, coordenador da manifestação, os líderes reivindicam também que as terras já demarcadas como territórios indígenas não sejam alteradas. O grupo levou faixas e cartazes durante a manifestação.

A Polícia Militar acompanhou o protesto, que foi pacífico, mas não contabilizou o número de manifestantes. O MPF de Caraguatatuba informou que a representação protocolada pelos indígenas ainda será analisada. A Funai foi procurada pela reportagem, mas não havia dado retorno até o início da noite.

Copyright © 2018 Estadão. Todos os direitos reservados