Inflação e retomada econômica são temas do Estúdio News Programa desse sábado (06) recebe André Braz, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FGV IBRE e Geraldo Rufino, presidente da JR Diesel.

A- A+

A chegada da vacina traz a expectativa de que a economia volte a se recuperar com a retomada da geração de emprego e renda. A inflação de 2020 foi percebida, principalmente, no bolso dos brasileiros de renda mais baixa, os alimentos tiveram alta de preço devido a problemas de safra, redução de áreas plantadas e aumento da exportação, segundo explica André Braz.

O economista alerta para o aumento de contas como transporte, ônibus, trem, metrô, táxi e serviços que devem ter preços corrigidos em 2021.

Geraldo Rufino, Gustavo Toledo e André Braz debatem o momento econômico Divulgação

“Devemos ver um destaque maior esse ano na inflação para serviços e preços administrados. Alimentação não vai chamar tanto a atenção quanto no ano passado, mas vai continuar também com uma variável pressionando a inflação e custo de vida. ”

A crise trouxe medo para muitas pessoas, porém a resiliência é a chave para seguir em frente. Geraldo Rufino, afirma que a crise nos faz ter motivo para se desenvolver, fazer acontecer, produzir e arrumar espaço onde há concorrência, basta ter determinação, fé e propósito.

“Quando todo mundo estava preocupado com a pandemia, eu estava preocupado em reunir e fortalecer meu time, fazer com que tivessem autoestima, trabalhando com proteção e tomando os cuidados, fiz com que acreditassem que nós íamos trabalhar e conseguimos crescer na pandemia.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.