Infraero: Avianca vai precisar pagar tarifas antecipadas a aeroportos

Giuliana Saringer, do R7

Infraero diz que medida serve para não prejudicar passageiros Cesar Borges/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 10.4.2019

A Avianca vai precisar pagar todas as tarifas de voos antecipadamente para poder realizar pousos e decolagens nos aeroportos brasileiros a partir desta quarta-feira (24). A informação foi divulgada, em nota, nesta terça-feira (23) pela Infraero.

Segundo a Infraero, os pagamentos serão realizados no dia anterior a cada um dos voos e o objetivo da medida é não prejudicar os passageiros, "uma vez que a companhia aérea poderá continuar operando, garantindo o compromisso da Infraero de respeito com todos os passageiros".

Leia a nota enviada pela Infraero na íntegra:

"Devido à crescente inadimplência com a Infraero, e de modo a permitir a continuidade das operações da Avianca Brasil na rede de aeroportos da empresa, informamos que a companhia aérea passará a operar na modalidade de pagamento antecipado para todos os voos programados a partir de 24/4/19.

O procedimento de cobrança dos valores das tarifas devidas pelas operações de aeronaves (tarifas de pouso e de permanência) e de embarque de Passageiros, recebidas por ocasião da venda do bilhete aéreo, ocorrerá no dia anterior ao da decolagem de cada voo.



Tal medida visa não prejudicar os passageiros, uma vez que a companhia aérea poderá continuar operando, garantindo o compromisso da Infraero de respeito com todos os passageiros".