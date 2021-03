Inscrições para 6,5 mil vagas de trabalho no IBGE acabam hoje (26) Profissionais temporários atuarão nas pesquisas de rotina do instituto em todo o País. Salários variam de R$ 1.345 a R$ 5.100

A- A+

Candidatos aprovados trabalharão nas pesquisas de rotina do IBGE IBGE / Divulgação

As inscrições para o processo seletivo do IBGE, que vai contratar 6,5 mil agentes para pesquisas de rotina, terminam nesta sexta-feira (26). A maior parte das vagas será destinada para agente de pesquisas e mapeamento (5.623 mil) e supervisor de coleta e qualidade 552. As oportunidades são para todos os Estados do País.

Os candidatos devem se inscrever no site do Cebraspe e fazer o pagamento da taxa de inscrição até o dia 29 de março.

Leia mais: Concursos públicos têm mais de 205 mil vagas em todo o país

As vagas para APM (agente de pesquisas e mapeamento) são distribuídas em 520 municípios. A remuneração é de R$ 1.387,50 e a jornada de trabalho, de oito horas diárias (40 horas semanais). Para assumir a posição, o candidato precisa ter ensino médio completo.

IBGE

A prova será realizada no dia 2 de maio, das 13 às 17h. Os assuntos abordados pelas questões serão de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público e geografia.

A taxa de inscrição é de R$ 33,98 e os candidatos podem optar pelo local de realização das provas e pelo município onde desejam trabalhar, entre as opções disponíveis no edital.

O APM visita domicílios e estabelecimentos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado. É ele o profissional que agenda, realiza e registra as entrevistas presenciais e por telefone, entre outras atividades.

Supervisor de Coleta e Qualidade

Para a função de supervisor de coleta e qualidade, as vagas serão distribuídas em 326 municípios. Entre as atribuições desse profissional estão a organização, o planejamento e a execução das atividades para as pesquisas. A remuneração é de R$ 3,1 mil.

Quatro editais abertos oferecem 6.500 vagas para profissionais temporários Simone Mello/Agência IBGE Notícias

A prova será realizada no dia 2 de maio, das 8h às 12h. As 60 questões objetivas testarão as habilidades do candidato em língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público, noções de informática, noções de administração e situações.

A jornada de trabalho é de oito horas diárias (40 horas semanais), sendo exigido o ensino médio completo. A taxa de inscrição é de R$ 30,27. No ato da inscrição, o candidato deve optar pelo local de realização da prova e pelo município onde deseja concorrer à vaga.

Agente de Pesquisas por Telefone e Supervisor de Pesquisas

As 300 vagas para Agente de Pesquisa por Telefone e as 25 para a função de Supervisor de Pesquisas são destinadas para o município do Rio de Janeiro. As inscrições para essas duas funções serão encerradas no próximo dia 31. Em todos os processos seletivos, há reservas de vagas para pessoas pretas ou pardas e pessoas com deficiência.

A taxa de inscrição para a função de Agente de Pesquisas por Telefone é de R$ 21,14 e a jornada de trabalho, de seis horas diárias (30 horas semanais). No ato da inscrição, os candidatos podem optar pelo turno de trabalho de sua preferência: o primeiro vai das 7h às 13h e o segundo, das 13h às 19h. São 150 vagas para cada turno. O salário é de R$ 1.345.

Além do ensino médio completo, para assumir a função, o candidato deve comprovar pelo menos um ano de experiência em teleatendimento/telemarketing ativo ou receptivo nos últimos cinco anos. Entre as atividades exercidas pelo agente está a coleta de informações por telefone. A prova será realizada no dia 9 de maio, das 13h às 17h, e terá questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Conhecimentos Gerais.

Já a prova para Supervisor de Pesquisas será no dia 2 de maio, das 13h às 17h. Para exercer essa função, o candidato precisa ter ensino superior completo. São 25 vagas divididas em quatro áreas do conhecimento: 14 na área Geral, oito em Gestão, duas em Suporte Gerencial e uma em Tecnologia de Informação e Comunicação. A taxa de inscrição para essa função é de R$ 40 e a remuneração é de R$ 5.100.

A prova objetiva para essa função conta com questões de Língua Portuguesa, Noções de Administração e Situações Gerenciais, Ética no Serviço Público e conhecimentos específicos de cada área. Entre as funções do Supervisor de Pesquisa estão o auxílio no planejamento e execução dos trabalhos de definição metodológica de pesquisas.

Instruções para os dias de prova

A seleção de profissionais temporários para o trabalho no IBGE seguirá protocolos sanitários de prevenção à covid-19. De acordo com os editais, o candidato que se recusar a obedecer às normas sanitárias será excluído do processo seletivo. Entre os protocolos está o uso de máscara, de tecido ou cirúrgica, cobrindo nariz e boca.

No dia da prova, o candidato também deve levar:

- Caneta esferográfica preta de material transparente;

- Documento original com foto e comprovante de inscrição;

Recomenda-se também que o candidato leve seu próprio frasco de álcool em gel (que não poderá sem compartilhado com outras pessoas) e água.