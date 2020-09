INSS diz que mais 50 agências terão agenda para perícia nesta terça

Mais 50 agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que foram consideradas aptas ao retorno do atendimento presencial da perícia médica terão agendas a partir desta terça-feira (22). Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o total de agências aptas para a perícia é de 150.

Leia também: Veja o passo a passo para agendar sua perícia no 'Meu INSS'

Nesta segunda-feira (21), dos 486 peritos que deveriam ter retornado ao trabalho, 149 compareceram aos seus postos e foram realizadas 1.376 perícias presenciais, de acordo com balanço divulgado pela secretaria. Esses atendimentos ocorreram em 57 agências com perícia médica, das 100 que já estavam com a agenda aberta desde quinta-feira passada.

Após vistoria 108 unidades, a ANMP (Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais) disse que os profissionais vão voltar em 87 agências nesta terça-feira em todo o Brasil. Já aqueles peritos das 21 unidades consideradas inaptas pela associação deverão se manter em trabalho remoto por risco sanitário.

Impasse

Desde a reabertura de parte das agências na segunda-feira passada (14), os peritos têm se recusado a retomar o trabalho presencial, alegando falta de segurança nos consultórios. O impasse entre a categoria e o governo afeta quase 800 mil pessoas que necessitam do atendimento, muitas vezes com urgência.

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, afirma que as agências que foram liberadas a funcionar foram vistoriadas e atendem aos protocolos de segurança contra a covid-19, tanto de adequação do espaço físico como dos equipamentos exigidos para a segurança no atendimento.

Os peritos médicos decidiram fazer inspeções por conta própria nas agências do INSS desde segunda-feira (21) para voltar ao atendimento presencial. O governo afirmou que os servidores que não retornarem terão os dias descontados de seus salários.