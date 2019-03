Instituto Bem Maior leva “Big Day” à comunidade

Marcelo Alves/Universal

O Instituto Bem Maior realizou, recentemente, o “Big Day”, evento em que diversos grupos de voluntariado se reuniram para atender a população de São Paulo.

Durante o evento foram oferecidos os seguintes serviços:

- Monitoramento de saúde, com serviços como aferição de pressão arterial, disponibilizado pelo Grupo Saúde;

- Corte de cabelo, proporcionado pelo grupo Evangelização;

- Atendimento jurídico, pelo grupo Universal nos Presídios (UNP).

Reprodução/Record TV

Além desses serviços, também foram realizadas diversas palestras sobre os mais variados temas. O Projeto Raabe, por exemplo, participou palestrando sobre o autoconhecimento e a saúde emocional. Já o Grupo Escola Bíblica Infantil (EBI) falou sobre segurança infantil. O Projeto IntelliMen, por sua vez, abordou temas variados, escolhidos por meio de um levantamento com os homens.

Os temas escolhidos para os workshops foram: saúde, vida financeira, como se portar em público e manutenção predial.

Esses workshops foram ministrados por especialistas nas áreas: o neurocientista Doutor Igor Duarte, a escritora Patrícia Lages, o jornalista Arnaldo Duran e o engenheiro André Bonin, respectivamente.

Também participaram do evento o Grupo Terapia do Amor, com uma palestra sobre inteligência emocional, e o Grupo Socioeducativo e a Central de Atendimento Universal, oferecendo consultoria sobre rentabilidade em família.

As atividades físicas ficaram por conta do Grupo Força Jovem Universal (FJU), com apresentações de artes marciais, e do Grupo Calebe, com atividade voltadas à terceira idade.

Reprodução/Record TV

O Grupo Filhos Universal, por sua vez, ofereceu curso de foto e edição. Já o grupo Escola de Mães e o Godllywood Girls, curso de artesanato.

Todos esses cursos e aconselhamentos sobre a vida financeira foram elaborados para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade, tendo em vista que, atualmente, pelo menos 13 milhões de pessoas estão desempregadas. Ao mesmo tempo, pelo menos 24 milhões de pessoas são autônomas.

Trabalhando pelo Bem Maior

Esse evento realizado pelo Instituto Bem Maior traz ao público o que de melhor a casa oferece: o compromisso de ajudar àqueles que mais necessitam. Criada em 2010, a instituição tem como objetivo promover a inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade por meio de capacitação profissional e promover a interação social de adolescentes, jovens e idosos por meio de atividades socioesportivas e de interação social.

Até por isso, o “Big Day” trouxe ao público apresentações de muay thai, taekwondo e capoeira. O responsável pela organização das artes marciais no evento, Maciel José do Nascimento, explica que a intenção foi apresentar à comunidade o trabalho há muito realizado pela FJU, a fim de afastá-los de situações desfavoráveis que o mundo oferece, como o crime e as drogas.

“Através desse trabalho social nós trazemos jovens das ruas. Jovens que usavam drogas e hoje em dia não usam mais”, afirma Nascimento. “Esse é um trabalho social mesmo; nós vamos nas ruas e resgatamos eles para fazer o que está sendo mostrado aqui hoje. E é assim que eles aprendem a vencer”.

Reprodução/Record TV

O coordenador do grupo de capoeira no estado de São Paulo, Rogério Pereira (foto ao lado), reafirma a importância que as atividades físicas têm na construção de bons cidadãos. Há há cinco anos como coordenador na FJU, ele explica que o esporte é uma ferramenta muito eficaz:

“Com esse projeto nós atendemos jovens que estão nas ruas, que poderiam estar indo por um caminho errado, mas encontram na capoeira uma válvula de escape. Aqui eles se sentem bem e acabam sendo guiados por um bom caminho”.

A esposa de Rogério, Juliana Pereira, explica que a capoeira colabora na educação dos jovens não apenas através da arte marcial em si, como também com aprendizados em música, socioatividade e História, por exemplo.

Conforme explica o vice-presidente do Instituto Bem Maior, Marcos Valentim, “o Evento ‘Big Day’ é uma iniciativa do Instituto Bem Maior em parceria com vários profissionais e tem como objetivo atingir a comunidade e população em situação de vulnerabilidade social”.

Valentim explica que, dessa maneira, “o Instituto Bem Maior objetiva aumentar seu impacto junto à comunidade, buscando também estimular aos comerciantes e empresários da região uma reflexão de inclusão social por meio de investimento financeiro ou do seu tempo e conhecimento”.

Assista ao vídeo abaixo com a reportagem especial sobre o evento feita pela Record TV: