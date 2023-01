Instituto Brasileiro de Ciências Criminais defende ação rápida contra envolvidos

A- A+

Manifestantes invadem o Congresso Nacional, durante ato antidemocrático EDUARDO F S LIMA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-08/01/2023

O IBCCRIM (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais) afirmou que repudia e e assiste com imensa preocupação os atos violentos e antidemocráticos ocorridos neste domingo (8), que atentam contra a liberdade dos poderes constituídos.

"Não existe Estado Democrático de Direito sem respeito às instituições. Da mesma forma, é inconcebível o discurso de liberdade de expressão ao se atentar contra os pilares do livre exercício dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo", afirma o instituto em nota.

Segundo o instituto, os atos vistos em Brasília são gravíssimos e criminosos ao questionar o legítimo livre exercício da vontade popular das últimas eleições e afrontar o Estado Democrático de Direito no Brasil. "Não se trata de ataques simbólicos, retóricos ou indiretos, mas são diretos, causando danos e ofendendo fisicamente os edifícios e bens materiais que representam os pilares do Estado Democrático de Direito", acrescenta a nota.

O IBCCRIM disse que espera que as autoridades estejam comprometidas com sua manutenção, "sem conivência, omissão ou comportamento complacente, mas com reações enérgicas contra os envolvidos para que se mantenham os pilares do Estado Democrático de Direito no Brasil".