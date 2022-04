Integrante do PCC foragido desde 2016 é preso em Limeira após monitoramento da PF Antonio Rainier Amarilia, o Londres, tem três mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, organização criminosa e roubo, com condenações que somam 50 anos de prisão

Antonio Rainier Amarilia foi preso pela PM de SP após denúncia da PF Divulgação

Na madrugada deste sábado (2), Antonio Rainier Amarilia, 49, foi preso pela Polícia Militar de São Paulo em Limeira, cidade distante 144 km da capital paulista, após um alerta feito pela Polícia Federal de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Ele estava foragido desde 2016.



Amarilia é integrante da organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e conhecido pelo apelido de Londres. Segundo a Polícia Federal, o homem era próximo de Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, traficante internacional de drogas preso em Moçambique em março de 2020.



Havia três mandados de prisão em aberto contra Antonio Rainier pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e roubo, cujas penas somadas passam de 50 anos de prisão.

A prisão aconteceu após equipe da Polícia Federal em Ponta Porã – que monitorava o veículo de Rainier, uma Land Rover Discovery Preta, remotamente por meio de um sistema inteligente do Ministério da Justiça que rastreia veículos através da rede de identificação feita por radares de trânsito com capacidade para leitura de placas – alertar a Polícia Militar de São Paulo.

O integrante da organização criminosa é apontado como operador para o envio de drogas para a Europa e África, principalmente após a prisão de Fuminho em Moçambique.

Veículo estava sendo monitorado pela Polícia Federal em Mato Grosso do Sul Divulgação

Prisão feita após monitoramento de inteligência



Após receberem o alerta com informações de locais em que o veículo passou, equipes da PM passaram a patrulhar de forma mais intensa a região indicada pela PF e, por volta de 2h40, uma equipe da Força Tática conseguiu avistar o veículo e dar ordem de parada.

O homem não resistiu à abordagem e, inicialmente, apresentou um documento falso, mas, com as informações de inteligência da ação, os agentes conseguiram identificar o foragido de forma positiva.



Após a prisão, ele foi levado para a unidade da Polícia Federal em Piracicaba, de onde deve ser encaminhado para uma unidade prisional para cumprir as penas em aberto.