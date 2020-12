Inteligência emocional é tema do Estúdio News neste sábado

A- A+

O Estúdio News deste sábado (02) recebe Flora Victoria, fundadora da Sociedade Brasileira de Coaching e presidente da SBCOACHING Training e Fabiano de Abreu neuropsicólogo e psicanalista. Ambos ressaltam a importância da inteligência emocional e da psicologia positiva para aumentar a qualidade de vida e falam da diferença entre coaching e terapia.

Segundo os especialistas, a pandemia trouxe diversos questionamentos ao ser humano e as pessoas têm se perguntado sobre o que realmente importa. Flora Victoria destaca a psicologia positiva, área acadêmica da ciência que estuda a felicidade e florescimento humano, como uma das alternativas para lidar com as adversidades.

Flora Victoria, Gustavo Toledo e Fabiano de Abreu Divulgação

“As altas taxas de desemprego, as dificuldades das pessoas, a questão emocional da perda de entes queridos e a insegurança de não poder ter mais sua vida normal faz com que o ser humano volte para dentro e comece a se perguntar sobre o que realmente importa. Nesse momento mais do que nunca a psicologia positiva vem ajudando as pessoas a lidarem com as adversidades, existem várias intervenções, várias formas de tanto fortalecer nosso sistema imunológico quanto melhorar nosso processo cognitivo para pensar um pouco mais com otimismo, esperança e estar preparado para esse novo amanhã que já estamos vivendo.”

Fabiano de Abreu diz que é preciso usar a inteligência emocional para saber aproveitar o momento que estamos vivendo e criar estratégias para ter uma vida melhor, como a oportunidade de estar mais próximo dos filhos, se reinventar, fazer uma autoanálise e organizar a vida. O neuropsicólogo enfatiza que o momento de procurar ajuda é quando a pessoa não se sente bem.

“Se seu problema pode ser resolvido por um psicanalista ou psicólogo, ótimo! Agora se chegou a um grau que você não se levanta da cama, a tristeza é profunda, você não come ou estão acontecendo coisas que é preocupante para si ou para família é necessário um psiquiatra ou médico para avaliar, depende da potência do problema, se seu problema está incomodando de uma maneira que você não consegue resolver, está utilizando de estratégias e não estão sendo suficientes, tem que buscar sim a ajuda de um profissional, independente do poder aquisitivo.”

