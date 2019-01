Interlocutores: Demora na cirurgia de Bolsonaro foi por aderências

Jair Bolsonaro, em vídeo que gravou antes da cirurgia em SP Reprodução/Twitter

Interlocutores do presidente Jair Bolsonaro justificam que a demora na cirurgia se deveu, principalmente, por conta de aderências existentes na região abdominal, detectadas durante o procedimento para a retirada da bolsa de colostomia.

Assessores palacianos ressaltam que "não houve intercorrências" durante a cirurgia e que, neste tipo de procedimento, "é normal" que ocorram atrasos.

De acordo com estas fontes, embora Bolsonaro tenha ido para o centro cirúrgico por volta das 6h30, ele só foi anestesiado às 8h15, com a cirurgia se iniciando logo depois.

A operação acabou por volta das 15h30. Bolsonaro ainda permanece no centro cirúrgico e o porta-voz do Planalto, general Rêgo Barros, dará uma entrevista coletiva às 17h, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

