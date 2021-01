Internacional vence o Goiás e se aproxima do líder São Paulo

A- A+

Resumindo a Notícia Inter vence o Goiás e se aproxima do líder São Paulo

Colorado foi a 53 pontos, três a menos que o Tricolor, que tem 56

Partida ainda teve a lesão do artilheiro do Inter no Brasileiro, Thiago Galhardo

Goiás está na 18ª colocação, com três pontos a menos que o Vasco, primeiro time fora da zona

Internacional vence o Goiás e cola no líder São Paulo; diferença é de três pontos RAUL PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Internacional venceu o Goiás por 1 a 0 neste domingo (10), no Beira Rio, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória aproxima o Colorado do líder São Paulo, que perdeu hoje para os reservas do Santos jogando em casa, no Morumbi. O gol da partida foi marcado por Praxedes.

Com o resultado, o Inter vai a 53 pontos, três a menos que o São Paulo, com 56. Como o Flamengo perdeu para o Ceará, neste domingo, por 2 a 0, no Maracanã, o Colorado abre quatro pontos de vantagem na segunda colocação. Essa distância pode ser encurtada caso o Atlético-MG vença o RB Bragantino, na segunda-feira (11).

Já o Goiás se complica ainda mais no campeonato e é o atual 18º colocado. O Esmeraldino tem 26 pontos, três a menos que o Vasco, primeiro time fora da zona da degola.

O Internacional ainda teve a baixa de Thiago Galhardo, referência do time e artilheiro do Colorado no Brasileirão. O meia deixou o campo com dores no tornozelo .

O gol do Inter teve início em escanteio cobrado por Rodinei. Praxedes subiu mais alto que todo mundo e cabeceou com força, no chão, sem chances para o goleiro Tadeu. Foi o primeiro gol do jogador com a camisa do Internacional e como atleta profissional.

Próximos confrontos

O Internacional volta a campo no próximo domingo (17), e enfrenta a equipe do Bahia, no Beira Rio, às 20h30. Já o Goiás recebe o Flamengo, no Serrinha, na segunda-feira (18), às 20h.