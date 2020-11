Internada em São Paulo, Kátia Abreu segue estável

Senadora contraiu a covid-19 ao cumprir agenda eleitoral Geraldo Magela/Agência Senado

A senadora do Partido Progressista, Kátia Abreu, internada desde sábado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, tem quadro estável e passa bem. Ela contraiu a covid-19 ao cumprir agenda da campanha eleitoral no Tocantins, acompanhada do marido e de assessores, que também se contaminaram. O resultado foi confirmado no dia 17.

De acordo com boletim médico, “exames de imagem mostraram um avanço na inflamação dos pulmões, com febre” – quadro normal, segundo o documento, para este estágio da doença, mas que "requer cuidados”. Os médicos acrescentam que Kátia Abreu está “medicada e passa bem”. O marido, Moisés, não apresentou complicações e segue em quarentena.