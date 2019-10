Internado com dores no peito, Caiado deve ter alta amanhã Governador de Goiás foi levado ao Hospital do Coração por "precaução" e os exames "mostraram que ele não teve nada grave" Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado sentiu dor torácica e foi hospitalizado Arquivo/Antonio Cruz/ Agência Brasil

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), foi internado no Hospital do Coração em Goiânia (GO) no início da tarde desta quarta-feira (9), após sentir uma dor torácica.

De acordo com a assessoria do governador, Caiado foi levado ao hospital por "precaução" e os exames "mostraram que ele não teve nada grave".

Ainda segundo o comunicado, Caiado deve ter alta amanhã de manhã. "Ele está bem, seu quadro é estável e o mesmo está consciente", completa.

O governador Ronaldo Caiado teve um mal estar esta tarde e foi levado para o hospital por precaução. Felizmente está tudo bem! Os exames mostraram que ele não teve nada grave. A notícia de que ele sofreu um infarto não procede. Ele deve ter alta amanhã de manhã. #EquipeCaiado — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) 9 de outubro de 2019

