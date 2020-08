Do R7

Internado em SP, governador do MT segue sem previsão de alta Mauro Mendes está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por causa de uma infecção pulmonar. Ele passou mal após uma reunião

Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes Secom - MT / Divulgação

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), internado neste sábado (1º) para tratamento de uma infecção pulmonar, está sendo tratado por meio de antibiótico por via venosa e ainda não há previsão de alta, segundo boletim médico do Hospital Sírio Libanês, de São Paulo divulgado neste domingo (2).

O paciente está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip, Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pelo Prof. Dr. Carlos Carvalho.

Mendes passou mal depois de uma reunião de trabalho em São Paulo, onde foi levado para um hospital.

No início de junho deste ano, Mendes foi diagnosticado com a covid-19.

Leia a nota do governo do Mato Grosso:

O governador Mauro Mendes teve uma indisposição em São Paulo, após uma reunião de trabalho. Ele buscou atendimento junto ao seu médico que o acompanha desde o transplante de rim.

Após uma bateria de exames, foi constatado que o governador está com pneumonia. Ele foi internado, por recomendação médica, para receber a medicação e passa bem.