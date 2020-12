Internado, Frias agradece apoio: 'Nem sempre a vida vai ser gentil'

Mário Frias foi submetido a um cateterismo em hospital da capital federal Divulgação/Record TV

Internado desde a última sexta-feira (11) após sofrer um princípio de infarto, o secretário especial da Cultura Mário Frias usou as redes sociais para agradecer o apoio dos seus seguidores.

"Não importa o quão ruim as coisas estão meu coração e minha mente irão carregar meu corpo quando meus membros estiverem fracos demais. Nem sempre a vida vai ser gentil comigo, mas eu nunca vou voltar pra casa sem dar tudo que eu tenho, sem dar o melhor que eu posso. Obrigado, meu amor, Juliana Frias, e obrigado a todos pelas mensagens de carinho. Estou bem melhor hoje com a bênção de Deus!", postou o ex-ator no Instagram neste sábado à noite.

Frias, que substituiu Regina Duarte em maio e assumiu a pasta no mês seguinte, deu entrada no hospital Santa Lúcia Norte, na capital federal, para passar por um procedimento de cateterismo, feito para diagnosticar a obstrução em artérias coronárias, e colocou dois tubos, chamados de stent, para restaurar o fluxo sanguíneo.

O último boletim médico, divulgado neste sábado pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, informa que o executivo apresentou "desconfortos" durante a noite, foi submetido à avaliação médica durante a manhã e passa bem.

Até as 12h30 deste sábado, a pasta não havia divulgado informações atualizadas sobre o estado de saúde do ex-ator. A previsão de alta era segunda-feira (14).

Mario é pai de dois filhos: Miguel, 15 anos, do relacionamento anterior dele com a também atriz Nívea Stelmann; e Laura, 8 anos, fruto do casamento dele com Juliana Camatti, com quem está junto desde 2008.

A Secretaria Especial de Cultura é vinculada ao Ministério do Turismo, que passou por troca na última semana: saiu Marcelo Álvaro Antônio, que deve reassumir o mandato de deputado federal pelo PSL de Minas Gerais, e entrou Gilson Machado, que presidia a Embratur.