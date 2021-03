Internet 5G vai começar pelos mais pobres, diz ministro Em reunião com Fábio Faria, das Comunicações, João Roma, da Cidadania, definiu o cruzamento de dados para compartilhar informações do Bolsa Família

A- A+

5G permite o tráfego de dados até 100 vezes mais rápido Stephane Mahe - 12.02.2021/Reuters

O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN), teve nesta quinta-feira (11) a primeira reunião com o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos-BA), sobre a implantação do 5G no Brasil. A reunião terminou agora há pouco e o ministro Roma disse ao blog que "a ideia é potencializar a política de inclusão digital começando pelos mais pobres".

Os dois ministros acertaram a utilização do banco de dados do programa Bolsa Família, que reúne hoje cerca de 13 milhões de grupos familiares, para implementar o programa de Cidadania Digital e orientar a implantação de antenas de internet de alta velocidade.

Tecnologia 5G

O edital para o leilão do 5G foi aprovado em 25 de fevereiro pelo Conselho Diretor da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e encaminhado para análise do Tribunal de Contas da União. A expectativa é que a tecnologia esteja disponível em todas capitais brasileiras até julho de 2022.

A tecnologia permite o tráfego de dados até 100 vezes mais rápido que o padrão de quarta geração (4G), por utilizar um espectro de rádio mais abrangente, o que permite que mais aparelhos móveis se conectem simultaneamente, com mais estabilidade do que as redes atuais. A expectativa é que o TCU conclua até o fim do primeiro semestre a análise do edital.