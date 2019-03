Ipea revisa projeção de crescimento do PIB de 2019 de 2,7% para 2% Crescimento fechado neste valor dependerá de uma aceleração da atividade ao longo do ano Ipea

Indicadores mostram que recuperação segue lenta Reprodução / Pixabay

O Grupo de Conjuntura do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) revisou a projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2019 de 2,7% para 2,0%. Segundo relatório publicado na Carta de Conjuntura do primeiro trimestre, os primeiros indicadores do ano mostram que a recuperação da atividade econômica segue lenta.

Mesmo o crescimento de 2,0% em 2019 fechado dependerá de uma aceleração da atividade ao longo do ano. "Tendo como base um cenário em que a reforma da Previdência é aprovada com impacto fiscal relevante em meados de 2019, projetamos a aceleração do crescimento trimestral ao longo do ano, condição necessária para atingir o crescimento anual esperado de 2%", diz o texto do relatório.

Em 2019, o crescimento será impulsionado pelo consumo das famílias, com avanço esperado de 2,6% em 2019. A FBCF (formação bruta de capital fixo) é projetada com alta de 4,7%. No lado da oferta, o Ipea projeta avanços nos PIBs da agropecuária (0,4%), da indústria (1,8%) e de serviços (2,2%).

O Grupo de Conjuntura do Ipea também revisou para baixo a projeção para o IPCA de 2019, passando de 4,10% para 3,85%.

Copyright © 2018 Estadão. Todos os direitos reservados