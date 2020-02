IPVA sem desconto para veículos com placa final 8 vence nesta quinta Motorista pode pagar imposto na rede credenciada apresentando número do Renavam e placa do carro IPVA

Imposto pode ser pago com apresentação do Renavam Tom Vieira Freitas/ Fotoarena/ Estadão Conteúdo - 18.01.2018

Os donos de carros em São Paulo com placa final 8 têm até esta quinta-feira (20) para pagar o IPVA em cota única sem desconto. Também é a data de vencimento da segunda parcela do imposto para quem optou pelo parcelamento.

O imposto pode ser pago em agências bancárias, terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pela internet, débito agendado, outros canais oferecidos pela instituição bancária ou lotéricas. O motorista precisa ter em mãos o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) e a placa do carro.

Quem deixar de pagar o IPVA está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.

O não pagamento do IPVA impede a realização do licenciamento do veículo e, como consequência, o veículo que circula sem a documentação em dia poderá ser apreendido, com multa aplicada pela autoridade de trânsito e pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).