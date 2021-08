IR: pequenas empresas também serão isentas nos dividendos

A- A+

Relator propõe isenção de lucros e dividendos para pequenas empresas Gustavo Sales/Câmara dos Deputados

O relator da reforma do Imposto de Renda, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), acatou as reivindicações de algumas categorias, como médicos e advogados que têm pequenas empresas, e propôs a isenção do pagamento de imposto sobre lucros e dividendos para empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Pelo relatório anterior apenas empresas do Simples ou com faturamento mensal de até R$ 20 mil seriam isentas da nova tributação.

"Incluirei ainda hoje um novo substitutivo contendo as sugestões das bancadas que foram acatadas no nosso relatório para que todos os líderes possam analisar. Estamos colocando 16 milhões de brasileiros na faixa de isenção do IRPF e reduzindo a carga tributária em dez pontos percentuais e mantendo todos do lucro presumido com faturamento de até R$ 4,8 milhões isentos da tributação dos dividendos, assim como do Simples Nacional. E vamos alcançar pessoas [oassar a tributar] que recebem R$ 230 bilhões por ano", disse.

A votação da proposta estava prevista para esta quinta-feira (12) e começou a ser discutida, mas, em acordo, os líderes decidiram deixar a votação para a próxima terça-feira.