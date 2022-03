Irmão de Alcolumbre declarou em 2014 automóvel de R$ 57 mil como único bem

A- A+

Declaração de bens de Alberto Samuel Alcolumbre, irmão do senador Davi Alcolumbre Reprodução/TSE - 25.3.2022

Irmão do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o advogado Alberto Samuel Alcolumbre, flagrado em uma ação policial na madrugada desta sexta-feira (25) com R$ 500 mil, declarou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 2014 um automóvel de R$ 57 mil como único bem. Alberto foi candidato a deputado federal naquela ocasião, mas teve menos de 4.000 votos e não conseguiu se eleger. Naquele mesmo ano, Davi Alcolumbre foi eleito senador no Amapá, com 36% dos votos válidos.

No sistema do TSE, é possível ver que Alberto declarou um veículo L200 Triton Flex branco, no valor de R$ 57 mil. Este foi o único patrimônio informado na ocasião. Apesar do pleito para tentar uma cadeira no Congresso, Alberto é advogado de carreira e atua nas áreas cível e trabalhista. Ele possui, desde março de 2020, um escritório de advocacia com sede em Macapá (AP).

Nesta sexta-feira, em depoimento à Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde ocorreu a abordagem, Alberto Samuel disse que o dinheiro é "lícito, fruto de seu trabalho, bem como de transações comerciais particulares que realizava, entre elas a compra e a venda de automóveis". No depoimento, ao qual o R7 teve acesso, ele detalha que o dinheiro foi usado para pagar a um advogado um estudo jurídico contratado por ele.

Segundo o irmão de Alcolumbre, ficou combinado que o valor de R$ 500 mil seria repassado a um motorista de confiança do outro advogado. A abordagem ocorreu após a entrega da quantia, distribuída em duas bolsas de viagem. Ao perceber a ação, Alberto dirigiu-se até os policiais para prestar auxílio ao motorista. Os dois foram conduzidos à delegacia e liberados depois de prestar esclarecimentos.

Alberto Samuel afirmou à polícia que decidiu fazer o pagamento em espécie, mas não explicou o motivo. Ao R7, Alberto afirmou estar "triste" com a situação e alegou não ter "problemas com Justiça", reafirmando que vai comprovar a licitude do dinheiro. "A resolução certamente será breve", disse, ao comentar o caso.

A reportagem também perguntou a Alberto sobre o crescimento patrimonial desde a época em que se candidatou até o momento atual e o motivo pelo qual ele optou por pagar em espécie os estudos jurídicos de outro advogado, mas ainda não obteve retorno. O advogado disse que atua na profissão há 20 anos e que passou a noite acordado falando com "mais de uma centena de amigos, respondendo às mensagens de solidariedade".

Mais cedo, em nota, o senador Davi Alcolumbre afirmou, por meio de sua assessoria, "que tomou conhecimento do caso pela imprensa". "O senador afirmou que seu irmão deve explicar do que se trata e que, por ser advogado, o dinheiro encontrado está relacionado à atividade advocatícia", pontuou.

Confira o depoimento de Alberto Samuel na íntegra:

"Declarou que contratou um estudo jurídico com um advogado chamado Dr. Felipe Antonioli ficando acordado o pagamento no valor de R$ 500.000 (quinhentos mil reais). Que decidiu fazer o pagamento em espécie e então o Dr. Felipe enviou um motorista da confiança dele, de prenome Sérgio, que chegaria dirigindo um Ford/Fusion preto, para pegar o dinheiro com o declarante, o que ocorreu nesta data (25/03/2022), nas proximidades do Sambódromo do Anhembi, onde participava de uma feira de acessórios automobilísticos.

A quantia foi entregue em duas bolsas de viagem e então o motorista Sérgio seguiu seu ruim, porém, notou que ele acabou sendo abordado por policiais logo adiante, na avenida do Sambódromo. Diante de tal cenário, na direção de seu automóvel particular, o declarante se aproximou do local da abordagem policial e perguntou para Sérgio se estava tudo bem. Neste momento, os policiais militares também o abordaram e passaram a questioná-lo se conhecia aquele motorista e se sabia algo a respeito da procedência do dinheiro localizado no Ford/Fusion.

Por sua vez, o declarante respondeu aos militares que conhecia Sérgio e que havia lhe entregado o numerário. Na sequência, foram todos conduzidos a esta delegacia para prestar esclarecimentos. Ressalta o declarante que referida quantia lhe pertence e é fruto de seu trabalho como advogado, bem como de transações comerciais particulares que realiza, dentre elas, a compra e venda de automóveis. Que tem como promover a procedência desta quantia, o que fará oportunamente por meio de seu advogado ainda no dia de hoje (25/03/2022).

Que acompanhou a contagem do numerário exibido realizada pelos policiais civis plantonistas e tomou conhecimento de que foi contabilizada a importância de R$ 499.970,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta reais), mesmo valor que os policiais militares o informaram por ocasião da contagem por eles realizada. O declarante não contesta os valores apurados, acreditando ter se enganado quando procedeu a contagem.

Neste ato, tomou conhecimento de que o numerário em questão, bem como as duas bolsas em que estavam guardados, foram formalmente apreendidos para posteriores deliberações por parte da chefia desta unidade policial."