Irmão de derrotado em Macapá, Alcolumbre parabeniza Dr. Furlan Presidente do Senado, que é do Amapá, divulgou mensagem nas redes sociais desejando "gestão exitosa" ao prefeito eleito de Macapá

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), parabenizou o prefeito eleito de Macapá, Dr. Furlan (Cidadania), na noite deste domingo (20). O senador, que é irmão do candidato derrotado, Josiel Alcolumbre (DEM), escreveu nas redes sociais desejando uma "gestão exitosa" ao vencedor do pleito.

Parabenizo o prefeito eleito de Macapá neste domingo(20). Desejo-lhe uma gestão exitosa e reafirmo que seguirei trabalhando, como sempre fiz, por Macapá e pelo meu Amapá. Que jamais nos esqueçamos de que a democracia é o pilar mais importante da sociedade. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) December 20, 2020

Em eleição adiada por causa do apagão que afetou o Amapá em novembro, Furlan obteve 55,67% dos votos válidos (101.091 mil votos) com 100% das urnas apuradas. Josiel, por sua vez, recebeu 44,33% dos votos válidos (80.499 mil votos).

Foram contabilizados 2,01% de votos brancos (3.884 mil votos) e 4% de nulos (7.736 mil votos), segundo o TSE.

O TSE informou, também, que 3.886 eleitores de Macapá justificaram ausência por meio do e-Título até as 17h. O aplicativo, segundo o órgão, “funcionou adequadamente e sem instabilidade”.