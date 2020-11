Irmão despista sobre paradeiro de Paulo Cupertino: ‘Difícil responder’

Paulo Cupertino está foragido depois de assassinar três pessoas em São Paulo Divulgação/Reprodução

O Domingo Espetacular deste domingo (1º) traz uma reportagem com o irmão de Paulo Cupertino, assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele há 1 ano e quatro meses. José Matias Cupertino vive em Apucarana (PR), a 77 km de Jataizinho, onde Paulo tirou um RG falso. Até onde se tem notícia, José Matias Cupertino foi o único a ter contato com o suspeito.

Em entrevista ao repórter André Azeredo, da Record TV, José Matias diz que não sabe o paradeiro do irmão e revela que teria dúvidas ao revelar o local em que o foragido está caso tomasse conhecimento: “Não vou responder nada, porque para responder eu teria que saber. Qual seria minha reação ao saber e responder. Porque é difícil, pelos dois lados é difícil”.

Em 9 de junho de 2019, Paulo Cupertino disparou 13 vezes contra o ator Rafael Miguel e os pais dele, Miriam Selma Miguel e João Alcísio Miguel. Todos morreram no local do crime.

José Matias ainda explicou o comportamento agressivo do irmão: “Explodia com facilidade. Para ele, um pingo era um temporal”. O irmão do assassino diz que essa personalidade veio do pai, que espancava os filhos e a mulher. “Minha mãe ia acudir nós, ela apanhava também. Minha mãe apanhou muito”, lembra.

