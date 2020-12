Israel aprova terceiro confinamento desde março contra a covid-19 As medidas preveem limite de circulação de um quilômetro em torno das casas e fechamento de empresas não essenciais

Resumindo a Notícia Israel decide paralisar atividades não essenciais

Governo restringe visitas e reuniões em residências

Aulas apenas a crianças de 6 a 10 anos e a jovens de 16 e 17

3136 pessoas morreram de covid no país, e vacinação já começou

Aulas (com restrições) continuam em Israel Ronen Zvulun/Reuters - 01.11.2020

As autoridades de Israel decidiram quarta-feira (23) implementar um novo confinamento, o terceiro desde o início da pandemia de covid-19 e que entrará em vigor no próximo domingo.

A medida terá duração de pelo menos duas semanas e visa impedir a propagação do novo coronavírus, que vem aumentando constantemente há mais de um mês.

A decisão, pactuada pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e pelo ministro da Defesa e líder do segundo partido mais importante do governo, Beny Gantz, ainda não foi ratificada.

As medidas pactuadas preveem um limite de circulação de um quilômetro em torno das residências e o fechamento de empresas não essenciais, com poucas exceções, inclusive as que não recebem público, que também terão funcionamento limitado.

Segundo o portal de notícias "Ynet", também será proibido visitar casas de outras pessoas, e serão permitidas reuniões de até 10 pessoas dentro de uma residência e até 20 ao ar livre.

O governo israelense passou a ter caráter interino a partir de hoje, um dia depois de o Parlamento ter sido dissolvido devido a uma crise política.

O sistema educacional continuará a funcionar, embora parcialmente: somente crianças de seis a dez anos e de 16 e 17 continuarão a frequentar as aulas, com um horário limitado entre 8h e 13h.

Estas medidas serão aplicadas inicialmente por duas semanas e poderão ser prorrogadas por mais duas se o número diário de contágios não for reduzido para menos de mil ou a taxa de contágio não cair para menos de uma pessoa por cada infectado.

O novo confinamento, que o Ministério da Saúde vinha analisando há vários dias, foi anunciado depois de o país registrar mais de 3.000 contágios por dia na terça-feira.

Inicialmente, o governo havia estabelecido o número de 2.500 infecções diárias como o limite para impor novas restrições.

O processo de vacinação contra a covid-19 começou nesta semana e, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 140.000 pessoas já receberam sua primeira dose.

De acordo com os últimos dados oficiais, Israel, cuja população é de cerca de 9 milhões de pessoas, tem cerca de 30.000 casos ativos de covid-19.

Desde o início da pandemia, em março, 3.136 pessoas morreram devido à doença no país.