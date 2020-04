Do R7, com Ansa

Itália pede que cidadãos no Brasil retornem 'o quanto antes' Embaixada italiana alerta que há voos disponíveis saindo de São Paulo e do Rio que permitem fazer conexão na Alemanha ou na França Itália

Rotas diretas para Roma e Milão foram suspensas Paulo Pinto / Fotos Públicas

A Embaixada da Itália voltou a fazer um apelo para que todos os seus concidadãos que estejam no Brasil por motivos de breve duração retornem para o país europeu "o quanto antes".

Segundo a representação diplomática, ainda há voos disponíveis pela Lufthansa (São Paulo) e pela Air France (São Paulo e Rio de Janeiro) que permitem chegar à Itália por meio de conexões em Frankfurt (Alemanha) e Paris (França), respectivamente.

A posição da Itália é semelhante à adotada pela embaixada da Alemanha no Brasil, que divulgou um comunicado para recomendar que os cidadãos alemães que ainda estão em território brasileiro voltem para casa.

A Alitalia e a Latam, que operam rotas diretas para Roma e Milão, suspenderam os voos devido à pandemia de coronavírus. O aviso é válido apenas para cidadãos italianos residentes na Itália, mas que estejam no Brasil temporariamente, como por motivos de trabalho ou turismo.

O site do Ministério das Relações Exteriores do país europeu disponibilizou uma página de perguntas e respostas para esclarecer eventuais dúvidas sobre as condições para a volta à Itália.

As pessoas que retornarem devem comunicar imediatamente o órgão de saúde competente e serão submetidas acompanhamento sanitário. Além disso, terão de cumprir um período de isolamento obrigatório de 14 dias na própria casa.