Itamaraty: Corte de embaixadas no Caribe visa 'adequar necessidades' Duas representações foram fechadas e outras três estão em processo de fechamento na região. Medida não afeta relacionamento bilateral, diz órgão Corte de embaixadas no Caribe

Representação em Saint John's, em Antígua e Barbuda, foi uma das afetadas Wikimedia Commons

O Itamaraty confirmou, por meio de nota enviada ao R7 nesta quarta-feira (5), que foram fechadas as embaixadas do Brasil em Dominica e Antígua e Barbuda, no Caribe, com o objetivo de “adequar as necessidades da política externa à realidade de recursos humanos e financeiros do Ministério [das Relações Exteriores]”.

O comunicado completa que as embaixadas em Granada, São Cristóvão e Nevis e São Vicente e Granadinas — também no Caribe — estão em processo de fechamento.

Segundo o órgão, foram quatro os motivos principais levados em conta para a decisão dos cortes: baixa representatividade de comunidade brasileira nos locais; pouca expressão do comércio bilateral entre esses países caribenhos e o Brasil, volume de trabalho e avaliação de custos da manutenção dos postos entre 2008 e 2017.

O Ministério das Relações Exteriores reforça que “as embaixadas e consulados brasileiros continuarão a dispor dos meios necessários para o perfeito desempenho de todas as suas atribuições”.

Ainda de acordo com o Itamaraty, "o enceramento das atividades de alguns postos diplomáticos não importa em diminuição do relacionamento bilateral ou do interesse do Brasil na região”.

Comércio bilateral

Informações disponibilizadas nos sites das representações informam que, em 2018, o comércio bilateral entre Brasil e Dominica totalizou US$ 4,02 milhões (R$ 15,5 mi). A representação fechada definitivamente em 2019 se encontrava na cidade de Roseau — em 2018, o fechamento da embaixada já havia sido anunciado em em caráter temporário. Até 2009, os interesses brasileiros no país eram representados pela embaixada brasileira em Port of Spain, Trinidad e Tobago.

Entre Brasil e Antígua e Barbuda, o comércio bilateral chegou a US$ 16,28 milhões (R$ 62,5 mi) em 2018. Até 2009, a representação dos interesses brasileiros junto a Antígua e Barbuda ficava a cargo da embaixada em Barbados.

A embaixada do Brasil em Granada, que se situa na cidade de Saint George’s, foi aberta em 2008. Em 2018, o comércio bilateral entre os países chegou a US$ 9,02 milhões (R$ 34,8 mi), com superávit — balança favorável — de R$ 34,5 mi para o Brasil.

Em São Cristóvão e Nevism, a embaixada brasileira havia sido aberta em 2009. No ano passado, o comércio bilateral com o país totalizou US$ 3,9 milhões (R$ 15 mi), com balança favorável para o Brasil de R$ 9,2 bi.