Giuliana Saringer, do R7

Itamaraty formaliza saída do Brasil da União das Nações Sul-Americanas Bolsonaro afirma que país vai fazer parte do Prosul, novo bloco composto por Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru

Bolsonaro afirma que Brasil fará parte do Prosul César Sales/AM Press & Images/Folhapress - 11.04.2019

O Itamaraty formalizou a saída do Brasil da Unasul (União das Nações Sul-Americanas). O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (16), no Twitter, que o Ministério vai constituir o Prosul (Fórum para o Progresso da América do Sul), bloco que será composto por Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru.

Segundo o ministério das Relações Exteriores, em abril de 2018 os governos de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru decidiram de forma conjunta suspender a sua participação da Unasul por causa da crise no organismo.

Em nota divulgada pelo Itamaraty na segunda-feira (15), o documento que cria o Prosul foi assinado pelos países em 22 de março deste ano. Leia a nota na íntegra:

"O governo brasileiro denunciou, no dia de hoje, o Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), formalizando sua saída da organização. A decisão foi comunicada oficialmente ao governo do Equador, país depositário do acordo, e surtirá efeitos transcorridos seis meses a contar da data de hoje.

Em 22 de março último, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru assinaram documento por meio do qual indicaram sua vontade de constituir o Foro para o Progresso da América do Sul (PROSUL), em substituição à UNASUL. O novo foro terá estrutura leve e flexível, com regras de funcionamento claras e mecanismo ágil de tomada de decisões. Terá, ainda, a plena vigência da democracia e o respeito aos direitos humanos como requisitos essenciais para os seus membros".