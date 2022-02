Itamaraty lamenta declaração da Casa Branca sobre Bolsonaro

A- A+

Itamaraty responde às fortes críticas dos EUA sobre a visita de Bolsonaro à Rússia Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP - 16.2.2022

Diante das declarações da porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, o Itamaraty divulgou uma nota, neste sábado (19), que diz que as afirmações não foram "construtivas, nem úteis".

O comunicado do Ministério das Relações Exteriores afirma ainda que são "extrapolações a respeito da fala do Presidente". O órgão destacou que todas as informações sobre a situação da Ucrânia são claras, públicas e foram transmitidas em repetidas ocasiões às autoridades dos países amigos e manifestadas no âmbito do CSNU (Conselho de Segurança das Nações Unidas).

Após ter sido questionada na última sexta-feira (18) sobre a visita de Bolsonaro à Rússia em meio às tensões diplomáticas internacionais diante de uma eventual invasão da Ucrânia, a representante dos Estados Unidos disse que "o Brasil pode estar do outro lado da comunidade global".

"Eu não discuti seus comentários com o presidente, mas o que eu diria é que a grande maioria da comunidade global está unida em sua visão compartilhada de que invadir outro país, tentar tomar algumas de suas terras e aterrorizar seu povo é algo que certamente não está alinhado com valores globais. Então, acho que o Brasil pode estar do lado oposto àquele onde a comunidade global está", respondeu Psaki.