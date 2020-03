Itaú Unibanco vai doar R$ 150 mi para combate ao coronavírus

Do R7

O Itaú Unibanco anunciou nesta quarta-feira (25) que vai doar R$ 150 milhões para o combate ao avanço da covid-19 no Brasil. A verba será destinada a infraestrutura hospitalar, compra de equipamentos (como, por exemplo, respiradores), cestas de alimentação e kits de higiene.

A intenção, segundo o banco, é apoiar as comunidades vulneráveis e ajudar na contenção e tratamento dos infectados pelo coronavírus.

O aporte será feito por meio da Fundação Itaú para Educação e Cultura e do Instituto Unibanco. Segundo o banco, o destino do investimento está sendo avaliado frente às necessidades mais urgentes dos diversos órgãos e entidades envolvidas no combate ao novo coronavirus e à disponibilidade de produção e entrega.

"O Itaú Unibanco tem absoluta consciência da gravidade da crise decorrente do avanço da covid-19 e vem mobilizando toda a sua estrutura para apoiar clientes, colaboradores e a sociedade brasileira neste contexto desafiador", disse o banco, por meio de nota.

