Jair Bolsonaro confirma viagem ao Japão para cerimônia em outubro

Evento está marcado para o dia 23 de outubro Alan Santos/PR - 20.09.2019

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta segunda-feira (30) que irá à entronização do novo imperador do Japão, Naruhito, marcada para o dia 23 de outubro. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que viajará ao país asiático no dia 22, e brincou que lhe fizeram uma roupa que "nunca pensou que ia usar, com gravata borboleta e tudo".

A presença de Bolsonaro na entronização é parte de um giro maior pela Ásia e Oriente Médio.

Depois do Japão, o presidente fará visitas oficiais a China, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos.

O tour vem sendo planejado desde os primeiros meses deste ano, em uma tentativa de aproximação após declarações polêmicas de Bolsonaro ainda durante a campanha e no início de seu governo, como críticas à China e a decisão — hoje arquivada — de imitar os Estados Unidos e transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém.

