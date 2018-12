Jair Bolsonaro embarca do Rio para Brasília na tarde deste sábado Presidente eleito recebeu alfaiate e cabeleireiro no início desta manhã em sua casa na Barra da Tijuca Jair Bolsonaro embarca do Rio para Brasília na tarde deste sábado

Bolsonaro embarca na tarde deste sábado (29) Adriano Machado/Reuters - 7.11.2018

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, embarca na tarde deste sábado (29), para Brasília, onde tomará posse na terça-feira, 1º de janeiro.

Já em clima de preparativos, Bolsonaro recebeu alfaiate e cabeleireiro no início da manhã em sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Depois do almoço, o presidente eleito segue em comboio para a Base Aérea do Galeão, na zona norte, de onde o voo deve decolar às 15h com destino à capital brasileira.

Segundo assessores próximos ao presidente, ele ainda não tem agenda pública prevista para os próximos dias, exceto pela cerimônia de posse, no Palácio do Planalto.

A solenidade deve ser marcada por forte esquema de segurança, com interdição da Esplanada dos Ministérios e proibição de uso de drones.

