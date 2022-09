Jair Bolsonaro lidera corrida presidencial, diz pesquisa Futura Inteligência

Nas Eleições 2022, os eleitores contarão com novas urnas eletrônicas. Mais moderna, mais segura, as urnas Modelo UE2020 trazem novos recursos de acessibilidade e novidades em termos de segurança, transparência e agilidade. KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições 2022 contarão com grandes novidades em termos de acessibilidade, uma voltada para pessoas com deficiência visual, e outra para pessoas com deficiência auditiva. KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O novo modelo conta com um teclado aprimorado, com teclas com duplo fator de contato, o que permite ao próprio teclado acusar erro, caso haja mau contato ou tecla com curto-circuito intermitente.

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

As novas urnas vão renovar parte do parque tecnológico da Justiça Eleitoral, que atualmente é de 470 mil unidades em todo o país. Urnas fabricadas em 2006, 2008 e parte das 2009, cuja vida útil está esgotada, serão substituídas pelos novos modelos. KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O projeto da urna eletrônica foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e é totalmente nacional, customizado de acordo com as características do eleitor brasileiro, ou seja, intuitiva para facilitar na hora do voto KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO