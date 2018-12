Jair Bolsonaro parabeniza Dias Tofolli por queda de liminar no STF

Bolsonaro usou redes sociais para comentar liminar Marcelo Fonseca/Folhapress - 14.12.2018

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) comemorou nesta quarta-feira (19) a queda da liminar que suspendia todas as prisões em que ainda não tivesse ocorrido o ‘trânsito julgado’ (esgotamento dos recursos). Pelas redes sociais, Bolsonaro parabenizou o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Tofolli, pela atitude.

Mais cedo, o ministro Marco Aurélio Mello havia concedido tal liminar em decisão monocrática (individual), horas antes do recesso do STF — a Corte retoma às atividades normais no início de fevereiro. Por isso, coube a Tofolli, ministro de plantão, analisar o pedido de recurso da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Parabéns ao presidente do Supremo Tribunal Federal por derrubar a liminar que poderia beneficiar dezenas de milhares de presos em segunda instância no Brasil e colocar em risco o bem estar de nossa sociedade, que já sofre diariamente com o caos da violência generalizada! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 19, 2018

A decisão poderia, por exemplo, beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lula foi preso e condenado no âmbito da operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá (SP).

