Jair Bolsonaro presta solidariedade a Boris Johnson, que está na UTI No Twitter, presidente brasileiro desejou ao britânico uma breve recuperação e, ainda, força à família do premiê e ao povo do Reino Unido

Presidente Bolsonaro publicou mensagem nas redes sociais Isac Nóbrega/PR - 14.3.2020

O presidente Jair Bolsonaro prestou solidariedade ao primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que está internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o tratamento contra a covid-19.

Pelo Twitter, nesta terça-feira (7), o presidente brasileiro desejou ao britânico uma breve recuperação e desejou força à família do premiê e ao povo do Reino Unido.

"Minha solidariedade ao primeiro-ministro Boris Johnson. Faço votos para que ele se recupere o quanto antes. Desejo, também, muita força para sua família e para todo o grande povo britânico ao qual estamos unidos no combate ao covid-19 e aos seus efeitos malignos", escreveu Bolsonaro.

Johnson, de 55 anos, foi o primeiro líder mundial diagnosticado com a doença causada pelo novo coronavírus. Desde segunda-feira (6), ele está internado em UTI após agravamento do estado de saúde. O secretário das relações exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, está substituindo Johnson no cargo de primeiro-ministro.