Jair Bolsonaro recebe a visita de Celso Russomanno no hospital Candidato à Prefeitura de SP esteve no Albert Einstein, em São Paulo, na manhã deste sábado (26). Presidente passou por cirurgia para retirar cálculo

Bolsonaro passou por cirurgia nesta sexta-feira (26) para retirada de pedra Carolina Antunes/PR - 24.09.2020

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu a visita do deputado Celso Russomanno (Republicanos) na manhã deste sábado (26). O presidente está internado no Hospital Albert Einstein depois de passar por uma cirurgia para a retirada de uma pedra na bexiga.

Celso Russomano é candidato à Prefeitura de São Paulo.

Ao sair do hospital Russomanno informou que Bolsonaro está bem, caminhando com frequência pelos corredores do hospital. O presidente, segundo Russomanno, deverá ter alta médica hoje e partir para Brasília no início da tarde.

Eles conversaram também, de acordo com o deputado federal, sobre os problemas da cidade de São Paulo e traçaram ideias para a retomada econômica depois da pandemia do novo coronavírus.

Boletim médico e procedimento

Segundo o hospital, Bolsonaro não teve febre ou sagramentos e chegou a caminhar fora do quarto, além de iniciar dieta oral. Ele deverá ter alta médica ainda neste sábado.

O presidente foi submetido nesta sexta-feira (25) a um procedimento sem cortes chamado laparoscopia. Neste tipo de cirurgia, um pequeno tubo com uma câmera na ponta e um laser é inserido no corpo do paciente.

O aparelho pode tanto fragmentar o cálculo como retirá-lo por inteiro. Caso o cálculo não seja retirado inteiro, por estrar fragmentado é expelido com a urina.